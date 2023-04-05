На Украине начались «продажи пенсий»

Пенсионный фонд Украины пояснил гражданам страны, как они могут «докупить» страховой стаж и увеличить размер будущей пенсии. Об этом в среду, 5 апреля, в своем Telegram-канале сообщил портал «Страна».

Новая пенсионная схема прописана в законе, который в конце 2022 года приняла Верховная рада. Главным нововведением стала возможность украинцев делать пенсионные взносы не только за себя.

Как пояснил изданию руководитель управления страхованием и пенсионного обеспечения профсоюзов Владимир Максимчук, с принятием закона делать взносы на пенсии стало намного проще.

Максимчук отметил, что ежемесячная выплата в 100 гривен в месяц увеличит размер средней зарплаты для начисления пенсии на 455 гривен и даст прибавку к пенсии в 197 гривен. Он подчеркнул, что это выгодно для широкой категории украинцев.

Добровольные пенсионные доплаты не отменили идею накопительных пенсий — обязательных отчислений на персональные пенсионные счета с бизнеса украинцев и их работодателей.

«Модель президента накопительной системы сейчас активно обсуждается, идет консультация», — рассказал глава конфедерации работодателей Украины Алексей Марошниченко.

В марте бывший украинский премьер Николай Азаров отметил, что конфликт на Украине является убийственным для нее не только потому, что гибнут люди, но и разрушается промышленность страны. По его словам, в настоящее время дефицит украинского бюджета достиг гигантских размеров.

Азаров отметил, что от своевременного поступления западных средств Киеву зависит обеспечение первоочередных социальных расходов: выплаты пенсий и зарплат бюджетников.

В середине сентября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.