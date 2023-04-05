Время работы кладбищ Москвы продлят в период пасхальных праздников

Столичные кладбища во время пасхальных праздников можно будет посетить с 8:00 до 19:00. Об этом сообщили в ГБУ «Ритуал» в среду, 5 апреля.

«Кладбища, находящиеся в подведомственности ГБУ «Ритуал», в период пасхальных праздников: 9 апреля, 16 апреля, 23 апреля и 25 апреля 2023 года будут открыты для массовых посещений с 8:00 до 19:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В учреждении добавили, что на 16 крупнейших кладбищах Москвы ГБУ «Ритуал» курсируют бесплатные автобусы, позволяющие комфортно добираться до отдаленных захоронений.

Считается, то поездки на кладбища лучше совершать уже после праздника. Панихиды начинают служить только на Радоницу — вторник второй недели после Пасхи. Однако поминовения об усопших можно подавать перед литургией всю Страстную неделю и в светлый день Пасхи.

31 марта телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье с 1 по 16 апреля во всех клубах проекта «Активное долголетие» пройдут тематические мастер-классы «Пасхальное яйцо».

Ранее «Известия» напомнили, как христиане готовятся к Пасхе, как правильно красить яйца и какие запреты необходимо соблюдать в великий праздник.