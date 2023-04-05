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Время работы кладбищ Москвы продлят в период пасхальных праздников

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Столичные кладбища во время пасхальных праздников можно будет посетить с 8:00 до 19:00. Об этом сообщили в ГБУ «Ритуал» в среду, 5 апреля.

«Кладбища, находящиеся в подведомственности ГБУ «Ритуал», в период пасхальных праздников: 9 апреля, 16 апреля, 23 апреля и 25 апреля 2023 года будут открыты для массовых посещений с 8:00 до 19:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В учреждении добавили, что на 16 крупнейших кладбищах Москвы ГБУ «Ритуал» курсируют бесплатные автобусы, позволяющие комфортно добираться до отдаленных захоронений.

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Считается, то поездки на кладбища лучше совершать уже после праздника. Панихиды начинают служить только на Радоницу — вторник второй недели после Пасхи. Однако поминовения об усопших можно подавать перед литургией всю Страстную неделю и в светлый день Пасхи.

31 марта телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье с 1 по 16 апреля во всех клубах проекта «Активное долголетие» пройдут тематические мастер-классы «Пасхальное яйцо».

Ранее «Известия» напомнили, как христиане готовятся к Пасхе, как правильно красить яйца и какие запреты необходимо соблюдать в великий праздник.

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