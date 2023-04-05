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Группа ВТБ за 2022 год получила рекордный убыток по МФСО в 613 млрд рублей

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Покупка банка «Открытие» группой ВТБ привела к тому, что финансовая группа за 2022 год получила убыток по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 613 млрд рублей. Об этом сообщил 5 апреля заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

«Убыток по этой МСФО отчетности по итогам 2022 года будет округленно 613 млрд рублей», — заявил он журналистам.

В декабре 2022 года 100% акций банка «Открытия» были проданы группе ВТБ за 340 млрд рублей. Как объяснил Пьянов, за такую сумму были куплены чистые активы «справедливой стоимостью» почти 505 млрд рублей. Таким образом, разовый доход группы составил 165 млрд рублей, а органический убыток — 777 млрд рублей.

Также известно, что по итогам года кредитная организация по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) потеряла 756,8 млрд рублей.

Таким образом, результат группы за 2022 год превысил показатели кризисного 2009 года, когда чистый убыток по МСФО составлял 59,6 млрд рублей. В свою очередь, в 2021 году у ВТБ была зафиксирована рекордная чистая прибыль в размере 327,4 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем в 2020 году.

«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков», — резюмировал Пьянов.

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Арбитражный суд Москвы 20 июля 2022 года признал банкротом компанию «Открытие Холдинг», экс-акционера банка «Открытие». До этого, 18 апреля прошлого года, суд установил долг «Открытие Холдинга» в размере 262 млрд рублей. Отмечалось, что компания допустила дефолт по всем выпускам, а также не выплатила купонный доход из-за отсутствия денежных средств.

«Открытие холдинг» подавал заявление о банкротстве еще в феврале 2020 года. Банк ВТБ являлся одним из кредиторов холдинга с требованиями на 13,6 млрд рублей.

США 16 декабря 2022 года ввели санкции против ВТБ. Под санкции, подразумевающие блокировку долларовых активов и операций, попали компания «Интеррос» и Росбанк (благотворительному фонду Владимира Потанина принадлежит 47,5% банка, еще 45% у «Интерроса»). Ведомство потребовало завершить все операции с Росбанком до 15 марта 2023 года.

Также 29 марта 2023 года сообщалось, что в 2022 году убыток Центробанка (ЦБ) РФ составил 721,7 млрд рублей против 26,3 млрд рублей, зафиксированных годом ранее. Таким образом, как следует из годового отчета регулятора, эта цифра увеличилась в 27 раз.

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