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У главы Харьковской области прошли обыски по делу о хищении гумпомощи
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У главы Харьковской области прошли обыски по делу о хищении гумпомощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к главе Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олегу Синегубову по делу о хищении гуманитарной помощи. Об этом сообщило в среду, 5 апреля, издание «Страна.ua».

«Сегодня НАБУ пришло с обыском к главе Харьковской ОВА Синегубову по делу о хищении гуманитарной помощи», — говорится в Telegram-канале издания.

В самом ведомстве информацию об обысках пока не подтвердили. Однако пресс-служба областной администрации сообщила, что в некоторых подразделениях действительно идут следственные действия, в частности у руководства аппарата администрации и в департаменте агропромышленного развития.

Днем ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнаружило склад с ворованными продуктами общим весом 3 т. в Днепропетровской области. Среди обнаруженных продуктов были сгущенка, консервированные фрукты, крупы, макароны, соки и другое. Продовольствие предназначалось для украинских военнослужащих. На данный момент часть продуктов передана законным адресатам, а другая доля продукции направится в воинские части после завершения следственных мероприятий.

До этого, 21 января, украинские СМИ сообщили, что деньги на закупках продовольствия для воинских частей воруют в самом минобороны страны. При этом отмечалось, что хищения происходят в гораздо большем размере, чем при мирной жизни.

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Также в начале года стало известно, что директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств, предназначенных для военных, на сумму $2,5 млн и в хищении пожертвований. Помимо этого, росгвардейцы в ходе спецоперации нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях.

Между тем, как рассказал «Известиям» в августе прошлого года полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин, военнослужащие ВСУ месяцами не получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада. Причиной этого, по его словам, является банальное воровство, которое процветает в рядах украинского командования.

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