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Благовещение Пресвятой Богородицы — как отмечают, что можно и нельзя делать

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Православная церковь 7 апреля отмечает великий праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он входит в число двунадесятых дат, отождествляющих важнейшие события земной жизни Девы Марии и Иисуса Христа. В 2023 году торжество приходится на пятницу. Какие события лежат в основе праздника и как его отмечать — читайте в материале «Известий».

Благовещение-2023 — история праздника

Праздник Благовещения посвящен поворотному событию в жизни праведной Девы Марии. Согласно Евангелию от Луки, к праведнице с небес сошел архангел Гавриил, принеся девушке благую весть: ей суждено выносить Сына Божьего.

«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего», — сказал архангел.

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Мария с готовностью приняла свое предназначение. И спустя ровно девять месяцев на свет появился младенец Иисус.

Благовещение-2023 — традиции

Священнослужители накануне праздника начинают всенощное бдение, а утром проходит торжественная служба. Во многих храмах и церквях сохранилась традиция выпускать в небо белых голубей — символ Святого Духа и свободы души. Так, в Москве ежегодно стаю птиц отпускает в небо патриарх Благовещенского собора на глазах у сотен прихожан.

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Кроме того, считается, что в Благовещение Господь благословляет землю и урожай, поэтому в церковь несут освящать семена для посева.

Благовещение-2023 — что можно есть

В день праздника всё еще продолжается Великий пост, однако по случаю торжества допускаются послабления — на стол можно подать блюда из рыбы и выпить немного вина. Традиционным для Благовещения блюдом являются хлебцы просфоры, которые принято освящать в церкви, как кулич и яйца на Пасху.

Строже ограничения бывают в годы, когда Пасха приходится на ранние даты и Благовещение выпадает на Страстную неделю. В таких случаях рыба и выпечка из рациона исключаются.

Подробнее узнать об истории и традициях Великого поста можно в подкасте «Известий» «Давайте разберемся», героем которого стал шеф-повар кухни Данилова монастыря, знаток русских кулинарных традиций, повар и историк еды Олег Ольхов.

Благовещение-2023 — что можно и нельзя

Тяжелую физическую работу, в том числе по дому, в день праздника лучше отложить. Под запрет попадают даже шитье и рукоделие.

Считается, что неудачи постигнут тех, кто злословит и сознательно вредит другим в дату светлого торжества. Благовещение не подходит для новых проектов и начинаний, не благословляет церковь и браки, заключенные в день праздника.

При этом в день торжества можно загадать желание — и Господь наверняка услышит и исполнит его.

С 10 апреля для верующих наступит Страстная неделя — время подготовки к Пасхе, строгого поста и духовного очищения. «Известия» рассказали о значении каждого дня Великой седмицы и ее традициях.

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