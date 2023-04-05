Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о причастности третьих стран к терактам киевского режима
Мир
Супругу Карла III Камиллу впервые официально назвали королевой
Армия
Командир «Ахмата» оценил планы Киева по «захвату» Крыма
Мир
Херш заявил о прикрытии ЦРУ взрывов на СП «кораблем-призраком»
Мир
У главы Харьковской области прошли обыски по делу о хищении гумпомощи
Армия
ВС РФ ликвидировали более 400 боевиков ВСУ и наемников на донецком направлении
Мир
Захарова заявила о выделении США Киеву $35 млрд военной помощи с начала СВО
Общество
Путин заявил о важности интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ
Общество
Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска Болотникова за коррупцию
Мир
Лукашенко прибыл в Москву
Туризм
Турпоток из России в Израиль за первые три месяца 2023 года вырос на 241%
Политика
Путин назвал Сирию надежным партнером и союзником России
Мир
Ударная атомная подводная лодка США «Сан-Хуан» зашла в порт Кипра
Сюжет:

Путин проводит большое заседание Совета безопасности. Видеотрансляция

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, проводит большое заседание Совета безопасности России. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Главным вопросом на повестке является обеспечение законности, правопорядка и общественной деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

В заседании принимают участие врио глав новых территорий России — Денис Пушилин (врио главы ДНР), Леонид Пасечник (врио главы ЛНР), Евгений Балицкий (врио губернатора Запорожской области) и Владимир Сальдо (врио губернатора Херсонской области).

Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, не исключаются их отдельные встречи с Путиным после проведения заседания.

«Будет выступление президента, будет еще доклад [вице-премьера РФ Марата] Хуснуллина. Потом мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельную встречу с главой государства», — сообщил Песков.

Место силы: каким потенциалом обладают четыре новых региона России
В состав РФ вошли крупные промышленные и аграрные территории

Ранее, 3 апреля, Путин подписал пакет из восьми законов об интеграции новых территорий в судебную систему России. Согласно блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также создаются Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023