Путин проводит большое заседание Совета безопасности. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, проводит большое заседание Совета безопасности России. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Главным вопросом на повестке является обеспечение законности, правопорядка и общественной деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

В заседании принимают участие врио глав новых территорий России — Денис Пушилин (врио главы ДНР), Леонид Пасечник (врио главы ЛНР), Евгений Балицкий (врио губернатора Запорожской области) и Владимир Сальдо (врио губернатора Херсонской области).

Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, не исключаются их отдельные встречи с Путиным после проведения заседания.

«Будет выступление президента, будет еще доклад [вице-премьера РФ Марата] Хуснуллина. Потом мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельную встречу с главой государства», — сообщил Песков.

Ранее, 3 апреля, Путин подписал пакет из восьми законов об интеграции новых территорий в судебную систему России. Согласно блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также создаются Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.