Илон Маск высказался о судебном разбирательстве Дональда Трампа

Предприниматель Илон Маск высказался о судебном разбирательстве экс-президента США Дональда Трампа 4 апреля в своем Twitter-аккунте.

Маск указал: чтобы избежать потери доверия американской общественности, важно, чтобы судебная система преследовала демократов и республиканцев в равной степени.

«Та партия, которая больше всего ставит справедливость выше кумовства, заслуживает доверия», — высказался Маск.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

4 апреля Трамп покинул здание суда, с него был снят формальный арест. Он не стал делать каких-либо заявлений. Уехал во Флориду, где выступил перед сторонниками и сделал несколько заявлений.