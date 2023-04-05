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В Подмосковье в апреле проверят свыше 18 тыс. детских площадок

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В Московской области в апреле проинспектируют более 18 тыс. детских игровых площадок. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как рассказала руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова, всего в регионе 18 тыс. 216 игровых площадок, которым нужен круглогодичный уход. Инспекторы ГУСТ следят за их состоянием и направляют дефекты в работу коммунальным организациям, отмечает агентство городских новостей «Москва».

До начала мая муниципалитеты должны приложить максимум усилий, чтобы подготовить детские игровые площадки к летним каникулам. В это время будет проведен ремонт игровых элементов, замена песка в песочницах и ремонт покрытий. Кроме того, прилегающие территории очистят от смета и мусора, приведут в порядок урны, лавочки, системы освещения и видеонаблюдения.

В этом году ГУСТ передаст более 70 автомобилей для специально подготовленных бригад, которые будут ремонтировать детские площадки, сообщает телеканал «360».

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10 марта министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в подмосковной Лобне в 2023 году стартует реконструкция парка «Киово».

Будут проложены пешеходные дорожки, установлено освещение. Также специалисты обустроят входную группу, отремонтируют спортивную площадку, очистят два водоема.

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