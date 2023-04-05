The Telegraph назвала тройным ударом по Западу намерение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Пока американская администрация ожидает снижения цен на нефть, в воскресенье, 2 апреля, девять членов ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день с мая до конца года. Это составляет 1,1% мирового предложения, пишет The Telegraph.

«Удар по Западу будет тройным. Высокие цены на нефть будут поддерживать инфляцию на высоком уровне. Этот шаг сигнализирует о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и поворачивается к Китаю. Рост цен на нефть также подорвет санкции в отношении России, где нефтяные прибыли вот-вот резко пойдут вверх», — пишет газета в материале от 4 апреля.

Издание строит свой прогноз на фоне действий американского президента Джо Байдена, который обещал превратить Саудовскую Аравию в изгоя, а потом ездил в Джидду, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Планы на уговор принца повысить добычу нефти и тем снизить инфляцию не очень удались. А в виду нынешней ситуации Байдену остается только наблюдать за происходящим.

«Этот шаг немедленно привел к росту цен на нефть — и они будут продолжать расти. Нефть марки Brent подскочила с $79,77 за баррель в воскресенье до $85,02 в понедельник. Goldman Sachs повысил свои прогнозы по цене на нефть марки Brent на декабрь 2023 года с $90 до $95. К декабрю 2024 года цены поднимутся до $100», — пишет издание.

Главный сырьевой аналитик SEB financial services Бьярне Шилдроп уверен, что такие цены станут новой нормой.

На угрозу отношениям США и Саудовской Аравии после принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти 4 апреля указал журнал Newsweek. По словам авторов материала, Вашингтон и Эр-Рияд «снова находятся на пути к столкновению».

Днем ранее, 3 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вызывает сожаление.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами. Он отметил, что нужно ориентироваться на позицию ОПЕК и ОПЕК+ в интересах мировой энергетики, а недовольство других стран — их личное дело.

Предыдущее решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.