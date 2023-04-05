ФСБ задержала в Нижнем Тагиле супругов за шпионаж в пользу украинских спецслужб
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Свердловской области мужчину и женщину, подозреваемых в шпионаже в интересах Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 4 апреля.
Супружескую пару задержали в Нижнем Тагиле, где их подозревают в шпионаже в отношении оборонно-промышленного предприятия. Переданная информация может быть использована против ВС России в условиях проведения спецоперации, пишет REGNUM.
Задержанным предъявили обвинение по статье «Государственная измена», отмечает телеканал «360». Обоих заключили под стражу, пишет RT.
На допросе женщина рассказала, что передала представителям спецслужб Украины чертежи за 100 тыс. рублей, уточняет сайт kp.ru.
30 марта стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным ведомства, он собирал составляющие гостайну сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса по заданию американской стороны.
В отношении Гершковича возбудили уголовное дело по статье о шпионаже, сообщает телеканал «Звезда». Ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Журналист арестовали на два месяца — до 29 мая, пишет НСН. Содержаться Гершкович будет в СИЗО «Лефортово», уточняет сайт aif.ru. Защита обжаловала меру пресечения.