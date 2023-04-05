Трамп заявил о предложении прокурора завершить дело о фальсификации документов до суда

Бизнесмен и экс-президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от предложения прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга урегулировать дело о фальсификации деловых документов до суда, о чем стало известно во вторник, 4 апреля.

«Они хотят уладить дело [до суда], но я не хочу в этом участвовать», — сказал Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Других подробностей касательно этого предложения он не привел.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

4 апреля Трамп покинул здание суда, с него был снят формальный арест. Он не стал делать каких-либо заявлений. Уехал во Флориду, где выступил перед сторонниками. Видеотрансляцию вели теле- и YouTube-каналы.