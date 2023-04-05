Трамп заявил об отсутствии у прокуратуры доказательств предъявленных ему обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп назвал прошедшие судебные слушания по его обвинениям шокирующими и заявил о своей невиновности. Об этом он написал во вторник, 4 апреля, в своей социальной сети Truth Social.

«Слушание было шокирующим для многих, и не было сюрпризов, следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было», — сообщил он.

Также Трамп добавил, что выступит с заявлением в своей резиденции в Мар-а-Лаго в 20:15 по восточному времени (03:15 мск).

Ранее в этот день Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. В обвинительном заключении утверждается, что он был причастен к «незаконному заговору» с целью подорвать прозрачность выборов 2016 года.

По итогу Трамп покинул зал заседания. Как сообщил телеканал CNN, политик отверг все 34 пункта предъявленных ему обвинений. Он назвал их политически мотивированными.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-президента США, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.