Врач назвала причину обострения хронических заболеваний весной

Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило рассказала, что весной люди болеют из-за обострений сезонных ОРВИ, а также из-за хронических заболеваний.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 4 апреля, специалист указала на то, что одной из причин болезней весной является снижение иммунитета из-за нехватки витаминов и изменчивой погоды. Кроме того, на здоровье влияют перепады атмосферного давления и температуры, «когда тепло сменяется заморозками, оттепели снегопадами». Это дополнительный стресс для организма и плохо отражается на работе сосудов, отмечает телеканал «360».

По словам Манило, у многих россиян к весне образуются лишние килограммы из-за дефицита двигательной активности. Врач пояснила, что нехватка движения и лишний вес ухудшают настроение человека и усиливают выработку гормона стресса кортизола, пишет сайт kp.ru. Врач добавила, что стресс способен провоцировать самые разные заболевания.

Кроме того, хронические заболевания ЖКТ (гастриты, язвы) часто обостряются на фоне эмоциональных переживаний, отмечает RT.

5 апреля врач-невролог Наталья Пинаева рассказала сайту aif.ru, как пациентам неврологов пережить весну. По ее словам, особое внимание следует уделить сбалансированному режиму труда и отдыха: стараться просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, достаточно бывать на свежем воздухе, позаботиться о правильном питании, не забывать о физической активности, а также одеваться по погоде.

19 марта врач Елена Попова рассказала о причинах обострения хронических заболеваний весной.

По ее словам, обычно в весенне-осенний период обостряется заболевания ЖКТ: хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы.

16 марта заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в электронной медицинской карте москвичей активирован новый раздел — «Моя анкета самоконтроля», благодаря чему врачи смогут удаленно наблюдать за состоянием здоровья москвичей с хроническими заболеваниями. При этом пациенты смогут самостоятельно вносить в медкарту сведения о своем самочувствии, пишет НСН.