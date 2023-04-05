Политолог Маркс раскрыл политическую выгоду прокурора в обвинениях Трампа

Окружной прокурор Элвин Брэг, который предъявил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, сделал это ради политической выгоды. Об этом в беседе с «Известиями» в среду, 5 апреля, заявил политолог Брюс Маркс.

«Не стоит забывать Элвина Брэгга, поскольку именно он тот самый прокурор, который выдвинул обвинения. Если он добьется обвинения, то наверняка он захочет этим воспользоваться. Ведь он, например, сможет баллотироваться в мэры Нью-Йорка, или замахнуться на кресло генерального прокурора Нью-Йорка или губернатора, или может даже сенатора в Нью-Йорке»,— уверен эксперт.

Также он считает, что в первую очередь происходящая ситуация сыграет на руку действующему президенту США Джо Байдену, так как без сильного конкурента ему будет проще баллотироваться на новый срок в следующем году.

Помочь политической карьере обвинения могут и самому Трампу, так как среди избирателей сейчас зреет убежденность в политическом подтеске уголовного дела экс-президента.

В заключении Маркс отметил, что нынешние обвинения — слишком слабые, так как есть более серьезные вещи, за которые можно привлечь Трампа.

4 апреля Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. В обвинительном заключении утверждается, что он был причастен к «незаконному заговору» с целью подорвать прозрачность выборов 2016 года. Сам экс-президент США назвал шокирующими прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности.

Тогда же адвокат Трампа Тодд Бланш заявил, что судебный процесс против бывшего президента США является преследованием по политическим мотивам. Адвокат Бланш обвинил прокурора по делу в превращении «полностью политического вопроса» в «политическое преследование».

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-президента США, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.