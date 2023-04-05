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В Аль-Аксе начались столкновения между палестинцами и израильскими силовиками

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Конфликт между палестинцами и полицией Израиля начался в комплексе мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Как сообщает израильская газета The Jerusalem Post во вторник вечером, 4 апреля, полиция применила шумовые гранаты прежде чем войти в здание.

Правоохранители собирались вывести из мечети людей, забаррикадировавшихся внутри. Палестинцы в ответ запускали фейерверки и бросали камни в израильские силы.

Полиция подчеркнула, палестинские террористические группы пригрозили ответить, если евреи принесут пасхальную жертву на Храмовой горе.

Отмечается, что в течение нескольких часов они пытались убедить молодых людей мирно покинуть мечеть, но были вынуждены силой войти в здание после постоянных отказов. В ходе столкновений пострадал один полицейский.

Как говорится в сообщении, это произошло после того как десятки палестинцев забаррикадировались в мечети накануне Песаха (иудейский праздник в память об Исходе из Египта). Десятки молодых людей, вооруженных палками, камнями и фейерверками пришли мечети ранее вечером, чтобы начать беспорядки.

1 апреля у входа на Храмовую гору израильская полиция застрелила палестинца, пытавшегося выкрасть оружие у одного из сотрудников. В здании в этот момент находились более 100 тыс. человек, которые пришли на пятничную молитву. После происшествия в том районе произошли столкновения палестинцев и силовиков.

18 марта палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю. Она упала в незаселенной местности, согласно действующему протоколу, пуски ПВО не производились.

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До этого, 28 февраля, МИД РФ выразил опасения насчет новой волны столкновений на фоне палестино-израильского конфликта. Там подчеркнули, что в сложившихся условиях ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

26 февраля главы служб безопасности Израиля и Палестины встретились в Иордании и провели первые за многие годы переговоры на высоком уровне. Основной целью встречи была разрядка напряжения в преддверии священного месяца Рамадан.

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