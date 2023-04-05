Синоптики пообещали москвичам до 14 градусов тепла в среду

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, а также до 14 градусов тепла ожидают москвичей в среду, 5 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от 12 до 14 градусов выше нуля, ночью температура воздуха понизится до +2 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 10 до 15 градусов тепла в дневное время суток и до –1 градуса — в ночное.

Прогнозируется ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 9–14 м/с.

Атмосферное давление составит 751 м ртутного столба.

Ранее, 3 апреля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди и температурный фон до +8...+13 градусов днем в первой половине этой недели. С четверга ожидается небольшое похолодание, при этом погода будет солнечной.