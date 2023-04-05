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В Италии потерю украинских территорий назвали условием прекращения конфликта

Итальянский профессор Гаццини: Украина лишится территорий по итогу мирных переговоров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украине придется признать свои бывшие территории российскими, чтобы завершить конфликт и пойти на мирные переговоры с Россией. Тем самым можно снизить риск ядерной угрозы, о чем во вторник, 4 апреля, в статье для Financial Times заявил профессор Университета Падуи Тарчизио Гаццини.

Такая жертвенная уступка со стороны Киева, по его мнению, созвучна интересам глобальной безопасности, так как затянувшийся конфликт всё больше увеличивает риск преднамеренного или случайного применения ядерного оружия.

«Государства могут согласиться на изменение своих границ, очевидно, в соответствии с настоящим референдумом под международным наблюдением. Такая окончательная уступка Украины может быть единственной альтернативой конфликту, который уже слишком затянулся», — уверен Гаццини.

Он добавил, что интересным примером правового и политического компромисса является соглашение 1981 года между США и Ираном, положившее конец кризису с заложниками. Такое решение помогло справиться с, казалось бы, неразрешимой ситуацией.

«Для переговоров сейчас нет весомых предпосылок»
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2 апреля министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что необходимо как можно скорее начать переговоры о мире на Украине, при этом неважно, кто их организует — Запад или союзники России. По ее словам, сторонам конфликта не стоит сейчас уклоняться от дипломатических переговоров.

До этого генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что поставки Западом оружия на Украину сводят на нет возможность урегулирования конфликта путем переговоров.

В конце февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать мирные переговоры. Кроме того, в КНР повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись, а также выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты.

Российская сторона никогда не была против переговоров. Вместе с этим, как отмечал 29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае с Украиной достижение целей специальной военной операции политико-дипломатическим способом стало невозможным. Он также призывал рассматривать ситуацию в более широком контексте, учитывая развязанную странами Запада гибридную войну против России. Песков отмечал, что она может затянуться надолго, однако РФ продолжит добиваться своих целей.

С начала спецоперации РФ стороны провели четыре очные встречи. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта прошлого года в Турции. 4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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