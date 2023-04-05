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Опубликованы кадры задержания причастного к атаке в Мачулищах

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Фото: ОНТ
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Сотрудники КГБ Белоруссии задержали мужчину, участвовавшего в атаке на аэродром Мачулищи. Во вторник, 4 апреля, телеканал ОНТ представил кадры и подрбоности операции.

Преступника взяли с поличным, когда он шел к тайнику в лесу. Отмечается, что мужчина вел онлайн-трансляции с аэродрома Мачулищи под Минском для запрещенного в Белоруссии Telegram-канала.

Правоохранителям удалось взять под контроль чат-бот канала, в который злоумышленник высылал информацию.

Сейчас мужчина находится под стражей. На него завели сразу два уголовных дела — за госизмену и содействие экстремистской организации.

26 февраля ряд белорусских оппозиционных Telegram-каналов сообщили о якобы повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в Мачулищах в результате атаки беспилотника. Белорусская сторона первоначально опровергла данные сообщения.

7 марта, Лукашенко сообщил о задержании на белорусской территории украинского террориста, причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, также задержаны его сообщники. По словам Лукашенко, диверсант был завербован Службой безопасности Украины еще в 2014 году.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании 30 лиц, причастных к теракту с самолетом А-50 на аэродроме Мачулищи. Позже Минск заявил, что фигурантам дела может грозить смертная казнь.

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