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Посол РФ в Канаде потребовал от Трюдо осуждения убийств Татарского и Дугиной
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Посол РФ в Канаде потребовал от Трюдо осуждения убийств Татарского и Дугиной

Посол Степанов призвал Трюдо отреагировать на гибель Татарского и Дугиной в РФ
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Премьер-министру Канады Джастину Трюдо был направлен демарш с требованием осудить убийства российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Во вторник, 4 апреля, соответствующую просьбу в Twitter российской дипмиссии опубликовал посол России в североамериканской стране Олег Степанов.

«Премьер-министр Трюдо, являетесь ли вы сторонником и пособником терроризма? Если нет, необходимо: 1. Выступить с четким осуждением убийств Максима Фомина (он же Владлен Татарский) и Даши Дугиной в результате терактов. 2. Уволить посла Канады в ООН за оправдание терроризма», — сказано в посте.

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Посол добавил, что Россия и Канада могут расходиться во мнениях по политическим и идеологическим вопросам. Но реальность в том, что два российских журналиста погибли в результате терактов. И Канада как участник основных международных конвенций по борьбе с терроризмом должна публично заявить: поддерживает ли она борьбу с терроризмом или потворствует ему.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где он проводил творческую встречу с аудиторией.

Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую участница мероприятия Дарья Трепова вручила военкору. Подозреваемая была задержана. Суд арестовал ее на два месяца.

Во время инцидента также пострадали 42 человека, в том числе трое подростков. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое.

3 апреля уголовное дело о взрыве в кафе переквалифицировали на террористический акт. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Татарского.

Это не первый случай покушения на медийных лиц, поддерживающих российскую спецоперацию в Донбассе. В августе 2022 года погибла Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина. Взрывное устройство было заложено под днищем ее автомобиля и сработало, когда она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

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