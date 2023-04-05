Премьер Польши Моравецкий заявил, что Финляндия стала членом НАТО

Финляндия стала 31-м членом НАТО. Страна передала США документы о присоединении к альянсу. Трансляция этого события велась во вторник, 4 апреля, на официальном YouTube-канале Североатлантического альянса.

В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Мероприятие завершилось поднятием флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока.

Со вступлением в НАТО Финляндию поздравили МИД Швеции и Дании. МИД Норвегии назвал это событие историческим.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Финляндии в НАТО негативно скажется на отношениях между Москвой и Хельсинки. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о начале выработки мер реагирования из-за расширения НАТО. Он подчеркнул вероятность размещения боевых сил либо появление иностранной техники на территории Финляндии.

Сейчас линия соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно повлияло на ситуацию в этом регионе.

1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, принятое накануне. За одобрение ратификации высказались 276 депутатов турецкого парламента.

27 марта парламент Венгрии также одобрил вступление Финляндии в НАТО. За одобрение высказались 117 депутатов, еще 40 выступили против, другие 18 человек воздержались.