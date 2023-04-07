Как поздравить и что пожелать на Вербное воскресенье
Наступление метеорологической весны лишний раз напоминает о приближении Пасхи, за неделю до которой прихожане РПЦ отметят Вербное воскресенье.
9 апреля 2023 года верующие отправятся на богослужение. После посещения храма принято обедать всей семьей за большим столом, на котором по случаю праздника можно есть выпечку, рыбу и икру.
Родственников и друзей поздравляют, желают Божьей благодати, здоровья, мира, мудрости, милосердия, смирения, исполнения богоугодных желаний.
В случае невозможности помочь человеку в сложной ситуации можно пожелать ему не опускать руки, не впадать в отчаяние и уныние, а также духовных сил.
Воцерковленные люди уверены: во время составления добрых слов, их озвучивания важно сохранять помыслы чистыми и светлыми.
Вербное воскресенье напоминает верующим о духовном смысле Великого поста — обуздании пороков, помощи ближнему, укреплении веры в Бога и служении ему. Соответствующие наставления в праздник могут сказать крестные родители своим крестникам.
Дарить подарки на Вербное воскресенье не принято. Исключением могут быть случаи, связанные непосредственно с символом праздника. Если близкие со состоянию здоровья, в силу преклонного возраста или по другим причинам не смогли посетить службу, приветствуется принести им в день праздника освященные веточки вербы.
В отдельном материале «Известий» — все традиции Вербного воскресенья.