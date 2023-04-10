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10 апреля — Великий понедельник: что можно и нельзя делать в первый день Страстной седмицы

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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В апреле в православном календаре наступает Страстная неделя — время, когда с помощью духовного очищения и молитв человек старается приблизиться к Богу и вспоминает последние дни земного жития Иисуса Христа перед светлым праздником Пасхи. Открывает неделю Великий понедельник, напоминающий верующим об уроках Спасителя. В 2023 году первый день Страстной седмицы приходится на 10 апреля. «Известия» рассказывают, какой смысл заключает в себе этот день и какие традиции необходимо соблюдать.

Великий понедельник – 2023: суть

В первый день Страстной недели, который также принято называть Чистым понедельником, принято вспоминать эпизод из Евангелия. Иисус намеревался отведать плодов смоковницы — дерева инжира, но на нем оказалась лишь листва. Тогда Христос явил людям чудо — в один миг дерево иссохло.

Так Сын Божий показал, что способен не только излечивать страждущих, укрощать непогоду и воскрешать почивших. Люди убедились в том, что сила Божия многогранна и прогневавшие Его могут понести наказание. Эта история показывает, что Иисус мог так же обратить свою силу против своих распинателей, но не пожелал делать этого. Таким образом, иссохшаяся смоковница стала предупреждением для безбожников, не пытающихся взрастить в себе плоды духовные.

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Помимо того, с Великим понедельником связана история предательства Иосифа завистливыми братьями. Израильтянин Иосиф был любимым сыном Иакова и Рахили, получал много внимания и любви от отца, за что его 11 братьев возненавидели его. Иосиф рос в праведности и обладал божественным даром видеть вещие сны. Когда пророк рассказал братьям о сновидении, в котором возвысился над ними, они решили наказать Иосифа. Братья продали его рабовладельцам в Египет, а одежду изорвали и измазали кровью, объяснив его пропажу нападением диких зверей.

Однако на чужбине Иосиф не сгинул. Бог был к нему благосклонен, а видения пророка помогли ему возвыситься и стать правой рукой фараона. Таким образом, сон сбылся, и Иосиф достиг высот, о которых не могли и мечтать завистливые братья.

Великий понедельник – 2023: что можно делать

Всю неделю день нужно начинать с молитв и покаяния, в храмах проходят богослужения. Дни Страстной седмицы в народе также называют чистыми, потому что в этот период верующие начинают готовиться к Пасхе и приводят в порядок свои жилища. Кроме того, из дома полагается выбросить всё лишнее, избавиться от мусора и старых вещей, освободив место чему-то новому. Уборка перед Пасхой продлится до Великого четверга.

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В Великий понедельник особое внимание полагается уделить садоводству — если христианин занимается домашним хозяйством, то именно в первый день Страстной недели лучше заниматься посевом, тогда урожай в будущем будет богатым.

Страстная неделя — это время строгого поста. Зачастую начинают ограничивать себя даже те, кто не делал этого в Великий пост. В понедельник категорически запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, рыбу, молоко, яйца. При этом в меню можно включать овощи и фрукты, крупы, орехи и сухофрукты, мед. Из горячей еды можно есть каши на воде, постные супы.

Великий понедельник – 2023: что нельзя делать

Духовное очищение — главный смысл Страстной недели, поэтому в любой из ее дней запрещено совершать дурные поступки, материться, конфликтовать с окружающими, оскорблять кого-либо, вспоминать старые обиды. Нельзя также отказывать нуждающимся в помощи, а раскаявшимся — в прощении.

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Страстная неделя — не время для веселья, поэтому под запрет попадают свадьбы, венчания и гуляния, крещение детей, азартные игры, распитие алкоголя. Не стоит занимать деньги в Чистый понедельник, напротив, от долгов полагается избавляться.

Великий понедельник – 2023: приметы

Считается, что если золотое или серебряное украшение опустить в воду и в Чистый понедельник и умыться этой водой, это привлечет богатство в дом.

Обращают внимание в народе и на погоду. Теплый и солнечный день считают предвестием хорошего урожая.

О других днях Страстной недели и значении каждого из них можно узнать из специального материала «Известий».

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