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Цифра и платеж

Эксперт по финансовым технологиям Сергей Путятинский — о плюсах внедрения третьей формы нацвалюты
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В ближайшее время Центральный банк планирует начать тестирование цифрового рубля с привлечением реальных клиентов. Кредитные организации активно проявляют интерес к эксперименту, заявила директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина, отметив, что уже сформирована вторая волна для проведения пилота из 19 банков. До этого, в марте, ЦБ сообщал, что восемь из 15 кредитных организаций — участников первой пилотной группы — завершили пользовательское тестирование переводов между физлицами на прототипе платформы.

Для начала эксперимента в ЦБ ожидают законодательной базы. Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, работа «ведется плотно» и отрегулировать все детали планируется уже в мае. Но что же такое цифровой рубль и зачем он нужен уже сейчас?

Это третья форма денег, которая дополняет наличные и безналичные, сочетая в себе их свойства. Его можно будет как использовать для оплаты товаров и услуг, так и переводить другим людям и организациям. При этом отказа от применяемых сейчас форм расчета не планируется.

Как и кэш, эмитировать цифровую нацвалюту будет Банк России. Обрабатывать платежи и переводы в ней будут банки.

Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег?

• Каждая такая цифровая монета — это уникальный код (вроде маркировки на банкноте).
• Нацвалюта в новой форме будет храниться не в банке, а в цифровом кошельке на специальной платформе ЦБ.
• На цифровой рубль не будут начисляться проценты.
• В перспективе им можно будет расплачиваться без подключения к интернету.

Появление новой формы денег будет способствовать созданию инновационных продуктов и сервисов, что, в свою очередь, повысит конкуренцию на финансовом рынке. Среди них — так называемые самоисполняемые сделки. Это цифровой алгоритм, который фиксирует договоренности и контролирует выполнение обязательств всеми сторонами.

Другой сервис, который можно организовать с помощью цифрового рубля, — маркирование платежей. Например, чтобы отслеживать целевое использование бюджетных денег.

Планируется, что операции с цифровыми рублями будут дешевле, чем сейчас в банковской системе. Это обусловлено снижением издержек кредитных организаций на свои процессинговые центры, инкассацию и ежегодное сопровождение систем обработки данных.

Предпринимателям новшество нужно для снижения издержек на эквайринговые комиссии (сейчас они достигают 3% от суммы платежей), оптимизации бизнес-процессов и сокращения времени сделок. Здесь также можно использовать самоисполняемые сделки. Например, деньги поступят на счет поставщика, как только он отгрузит товар.

Если же говорить концептуально про запуск цифрового рубля, то все вехи проекта, которые Банк России наметил несколько лет назад, выполняются. Кредитные организации первой волны переходят к пользовательским тестированиям на реальных деньгах. Игроки второй волны готовятся к своим пилотным проектам и тестовым трансакциям. Дальше будут следующие этапы и в будущем — масштабирование цифрового рубля.

Автор — заместитель председателя правления МКБ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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