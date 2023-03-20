20 марта — весеннее равноденствие: приметы и традиции древнего праздника

День равноденствия, вместе с которым приходит астрономическая весна, наступает в 2025 году 20 марта. С этой даты день постепенно будет становиться длиннее, чем ночь. В народе с этим событием связано немало обычаев и традиций — о них рассказывают «Известия» в своем материале.

Какого числа День весеннего равноденствия в 2025 году

В Северном полушарии равноденствие наступит 20 марта в 12:02 мск. Световой день и ночь в эту дату будут длиться по 12 часов. Затем ночное время начнет постепенно убывать, а дневные часы — прибавляться.

Общемировая точка отсчета отличается от московского времени. По Гринвичу весеннее равноденствие наступит уже в 09:02.

Во многих странах и культурах сохранилось почитание дня равноденствия как события большой энергетической силы. С ним связано много ритуалов и примет.

Как загадывать желания в День весеннего равноденствия

Еще из язычества до наших дней дошли многие поверья, связанные с весенним равноденствием. Ночь считалась идеальным временем для исполнения магических ритуалов, а день — подходящим для новых решений и начала чего-то нового. Нужно постараться избавиться от всего, что отягощает переход к весне, будь то мусор в доме или вредные привычки, и зарядиться силами для новых свершений.

В народе астрономическую весну встречают с ликованием, на полях постепенно начинаются посевные работы. В домах же накрывают праздничный стол, приветствуя весну. Однако у православных на этот день приходятся даты Великого поста, поэтому блюда не должны быть мясными или рыбными.

В день весеннего равноденствия в Иране, Таджикистане, Казахстане, Киргизии и других странах отмечают Навруз (Наурыз) — праздник обновления и прихода весны. Также от дня весеннего равноденствия зависит дата православной Пасхи.

Издревле равноденствие считалось идеальным временем, чтобы загадать желание. Сделать это можно любым удобным способом: во время молитвы, медитации, перед сном или сразу после пробуждения.

В последние годы популярен обряд с тремя свечами. Чтобы его провести, нужно уединиться в темной комнате, зажечь свечи и, глядя на пламя, в красках представить желаемое. Можно вообразить, как желания улетают на небо в виде разноцветных сфер.

Другой вариант этого обряда предполагает написание желаний на листочках бумаги. Формулировать мысль следует коротко и ясно, чтобы не допустить неверной трактовки. Затем нужно сжечь бумажки и развеять пепел по ветру или закопать его в землю с семенами.

Что можно и нельзя делать сегодня, 20 марта

К дню весеннего равноденствия полагается прибрать дом от ненужных вещей, выбросить весь мусор и освободить место для чего-то нового. К позитивным переменам нужно быть готовым и внутри — простить старые обиды, избавиться от предрассудков, бороться с пагубными пристрастиями.

При этом в день весеннего равноденствия нельзя:

совершать дурные поступки — зло может вернуться бумерангом и преследовать человека весь год;

думать о плохом и грустить — иначе можно создать неблагоприятный настрой на грядущие месяцы;

пересаживать цветы — считается, что растения не приживутся;

отказывать в помощи и не привечать гостей — неприветливость потом принесет свои плоды.

Праздник 20 марта: приметы

Переход от зимы к весне всегда был связан со множеством погодных примет. Люди привыкли обращать внимание на осадки, поведение зверей и птиц.

Так, жаворонков считают символами весны, а прилет этих птиц — вестником теплых дней. В то же время увидеть зябликов на ветвях деревьев — к холодам.

Капель и таяние сосулек предвещают солнечное лето и богатый урожай. А если погода стоит холодная и пасмурная, значит, заморозки еще не миновали.

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