Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля скончался

Владелец автомобиля, взорванного в центре Мелитополя, Иван Ткач скончался в больнице от полученных ран. Об этом 14 марта сообщил корреспондент «Известий» со ссылкой на экстренные службы.

Погибший был руководителем муниципального транспортного предприятия. Как сообщали власти Запорожской области, его хотели лишить жизни, подорвав машину.

О взрыве автомобиля в районе рынка в Мелитополе сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее в этот день. Хлопок прозвучал около 18:40. По предварительным данным, его сила составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, в результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы.

Также 14 марта самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало рядом с автомобилем в Новой Каховке Херсонской области. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил об одном пострадавшем. Местный житель был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Городские власти квалифицировали произошедшее как теракт.