Число пострадавших при взрыве в Мелитополе увеличилось до трех
Число пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе выросло до трех человек. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба администрации Запорожской области в Telegram-канале.
«В результате взрыва автомобиля пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Пострадавшие госпитализированы», — указано в сообщении.
Как сообщают власти региона, взорвавшийся автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу. Взрывом пытались лишить его жизни.
Ранее во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
До этого, 5 марта, Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе в Запорожской области. По его словам, около 19:30 мск в пригороде города сработала система ПВО.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.