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Число пострадавших при взрыве в Мелитополе увеличилось до трех

В Запорожской области сообщили о росте числа пострадавших в Мелитополе до трех
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Число пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе выросло до трех человек. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба администрации Запорожской области в Telegram-канале.

«В результате взрыва автомобиля пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Пострадавшие госпитализированы», — указано в сообщении.

Как сообщают власти региона, взорвавшийся автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу. Взрывом пытались лишить его жизни.

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Ранее во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

До этого, 5 марта, Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе в Запорожской области. По его словам, около 19:30 мск в пригороде города сработала система ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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