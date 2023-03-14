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Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
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Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Компания «Национальная служба санитарной авиации» (НССА, «дочка» «Ростеха») лишилась статуса единственного в РФ оператора услуг санавиации, об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадко в своем докладе об итогам работы ведомства в 2022 году. Доклад опубликован на сайте регулятора.

При этом, как сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ростеха», компания продолжит оказывать эти услуги и без этого статуса.

«Сегодня НССА продолжает стабильно выполнять полеты по заданиям санитарной авиации как труднодоступных районах страны со сложными погодными условиями, так и в крупных мегаполисах с интенсивным автомобильным движением. Вне зависимости от наличия или отсутствия статуса единого оператора по оказанию услуг санитарной авиации», — сообщили в пресс-службе.

В 2018 году, когда НССА такой статус получала, была необходима поддержка, кредит доверия со стороны государства: это облегчало работу по включению в программу новых регионов, снижало количество бюрократических проволочек и повышало темпы развития службы. С тех пор ситуация изменилась, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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Глава Росавиации в своем докладе также отметил, что отсутствие статуса единого оператора может негативно сказаться на механизме выработки единой политики в области формирования цены летного часа вертолета санавиации (услуги санавиации в РФ оказывают и другие эксплуатанты). Также он напомнил, что к концу 2022 года парк НССА должен был состоять не менее чем из 74 вертолетов.

Сейчас НССА оперирует парком из 53 российских вертолетов и обслуживает вылеты в 57 регионах России.

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