«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» 14 марта обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 в ходе овертайма в седьмом матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Со стороны «Металлурга» шайбы забросили Никита Коростелев (6-я минута), Денис Зернов (54), Егор Яковлев (56) и Николай Голдобин (69). В команде «Автомобилиста» отличились Ник Эберт (23), Сергей Широков (32) и Алексей Макеев (42).
Благодаря этой победе «Металлург» стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина среди команд Восточной конференции. Следующий матч у него назначен против омского клуба «Авангард». Параллельно с этим встретятся казанский «Ак Барс» и владивостокский «Адмирал».
Ранее, 11 марта, владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» впервые в своей истории пробился в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив в серии первого раунда плей-офф КХЛ уфимский «Салават Юлаев».