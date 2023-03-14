Новый спорткомплекс с бассейнами возведут в Омске до конца года
В Омске рабочие готовятся к заливке фундамента будущего спортивного комплекса с двумя бассейнами, который возводят на Московке-2. Об этом сообщает первый замминистра спорта региона Иван Колесник.
«В настоящее время выполняется вязка арматуры, гидроизоляция подбетонки, готовится основание для заливки плиты фундамента, обустраивают временную дорогу», — рассказал чиновник.
Как уточняет ИА «Город55», площадь нового спорткомплекса составит около 5 тыс. кв. м. Он вместит два бассейна: большой 25-метровый на шесть дорожек и малый 10-метровый.
Объект возводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» по концессионному соглашению. Завершить строительство планируется до конца 2023 года.