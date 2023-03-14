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Аналитик оценил возможности совместных закупок газа странами Евросоюза

Эксперт Юшков оценил идею совместных закупок газа странами Евросоюза
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Frank Rumpenhorst
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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, комментируя возможные закупки газа странами Евросоюза (ЕС), что в реализации данного механизма непонятна его итоговая работа. Об этом он рассказал 14 марта в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что в ЕС обсуждали создание единого закупщика еще до 2022 года. Тогда предполагалось «давить» на поставщиков, чтобы получить самую выгодную цену. То есть надо было отменить все предыдущие коммерческие контракты с внешними поставщиками и передать все эти контракты на этого единого закупщика. Именно он должен внутри ЕС распределять газ.

«Проблема в том, что не совсем понятно, каким образом будет работать этот механизм в итоге», — отметил Юшков.

По его словам, реализация идеи была бы успешна в ситуации, когда продавцу некуда девать газ и он вынужден конкурировать за возможность продавать газ Европе.

«Сейчас же покупатели конкурируют за доступные объемы газа, а не продавцы за рынок. Поэтому, если кто-то попытается там диктовать цену, производители просто уйдут на азиатские рынки, по крайней мере, всё, что касается сжиженного природного газа (СПГ), так и произойдет, поэтому тут особо не подавишь на поставщиков», — продолжил эксперт.

Кроме того, изменился смысл создания единого закупщика, он нужен не для приобретения газа по низкой цене, а как инструмент гарантий подготовки к отопительному сезону с заполнением подземных хранилищ до 90%.

В 2022 году в ЕС предлагалось выделить средства закупщику для выхода на газовый рынок.

«В итоге государства скидываются деньгами единому покупателю, тот выходит на рынок и наравне с другими компаниями начинает скупать газ на спотовых рынках. Только они (другие компании) его потребляют, могут закачивать в РХГ (подземные хранилища), а он (единый закупщик) всё абсолютно, что скупает, всё закачивает в подземные хранилища и в зимний отопительный сезон каким-то образом распределяет этот газ», — продолжил Юшков.

Он обратил внимание, что если на европейский энергетический рынок выходит еще один крупный игрок, заинтересованный в заполнении ПХГ, то в этом кроется опасность для ЕС.

«Потому что всем остальным компаниям тогда, чтобы конкурировать с ним, чтобы им тоже остался какой-то объем газа, тоже придется давать эти высокие цены. Поэтому с точки зрения формирования цен это риски для Европы, этот механизм может толкнуть цены вверх. Но он сейчас (этот механизм. — Ред.) затевался как инструмент повышения надежности энергосистемы, для того чтобы надежно пройти отопительный сезон. То есть он гарантированно должен закачать газ в подземные хранилища столько, сколько нужно для спокойного прохождения отопительного сезона», — заключил Юшков.

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Ранее во вторник сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) озвучит в среду предложения по совместным закупкам газа странами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, представляя на пресс-конференции предложения ЕК по реформе энергорынка блока.

По ее словам, страны ЕС хотят выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения хранилищ.

В середине февраля вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что страны ЕС могут начать проведение совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты.

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