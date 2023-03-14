Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Эксперт рассказал о развитии заправочной инфраструктуры «Роснефти»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост внутреннего автомобильного туризма является одним из значимых вопросов для развития сети АЗС «Роснефть», рассказал гендиректор компании «РН-Москва» (входит в «Роснефть») Дмитрий Шишонков. Во вторник, 14 марта, он выступил на круглом столе «Перспективы автотуризма. Что необходимо путешественникам по дороге» в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2023».

«Важнейшим критерием путешествия на автомобиле является наличие качественного топлива на АЗС в тех регионах, где пролегают маршруты путешествий автолюбителей. В этой связи „Роснефть“ является надежным выбором для автовладельцев», — отметил Шишонков.

Однако, продолжил он, для успешного развития современной сети АЗС продавать только топливо уже недостаточно. «Сейчас АЗС — это многофункциональный заправочный комплекс, который включает себя и сопутствующие товары, и различные услуги, и высокий уровень сервиса», — пояснил спикер. Он добавил, что у «Роснефти» уже есть и полноценные гостиницы, в том числе в рамках МФК, что «не только делает путешествие на автомобиле комфортным, но и способствует развитию автотуризма в регионах присутствия».

Шишонков также рассказал о новом формате АЗК «Зерно», который отличается особым технологичным подходом к организации сервисов и зонированию пространства, в которых, в частности, предусмотрены полноценные кафе. Этот подход позволяет ускорить обслуживание клиентов, предоставлять качественное горячее питание и современные сервисы.

«Это направление активно развивается и, по предварительным данным, новый формат АЗС „Роснефть“ под собственной торговой маркой „Зерно“ будет представлен более чем на 1000 АЗК в течение ближайших трех лет», — подчеркнул он.

По словам Шишонкова, автотуризм становится удобным и комфортным благодаря развитию соответствующей инфраструктуры — и его популярность растет. В связи с этим эксперт поднял тему сохранения окружающей среды. Он обратил внимание на то, что «Роснефть» планирует расширять сеть электрозаправок. «Это, определенно, сделает путешествие, в том числе на электромобилях, проще и комфортнее», — заключил гендиректор «РН-Москва».

Сеть АЗС «Роснефть» — одна из крупнейших автозаправочных сетей топливного розничного рынка России. Она включает почти 3 тыс. заправок в 59 регионах страны. В общей сложности на АЗС компании установлено более 50 зарядных станций для электромобилей (27 из них было установлено в конце прошлого года в Московской области).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023