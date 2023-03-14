Эксперт рассказал о развитии заправочной инфраструктуры «Роснефти»

Рост внутреннего автомобильного туризма является одним из значимых вопросов для развития сети АЗС «Роснефть», рассказал гендиректор компании «РН-Москва» (входит в «Роснефть») Дмитрий Шишонков. Во вторник, 14 марта, он выступил на круглом столе «Перспективы автотуризма. Что необходимо путешественникам по дороге» в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2023».

«Важнейшим критерием путешествия на автомобиле является наличие качественного топлива на АЗС в тех регионах, где пролегают маршруты путешествий автолюбителей. В этой связи „Роснефть“ является надежным выбором для автовладельцев», — отметил Шишонков.

Однако, продолжил он, для успешного развития современной сети АЗС продавать только топливо уже недостаточно. «Сейчас АЗС — это многофункциональный заправочный комплекс, который включает себя и сопутствующие товары, и различные услуги, и высокий уровень сервиса», — пояснил спикер. Он добавил, что у «Роснефти» уже есть и полноценные гостиницы, в том числе в рамках МФК, что «не только делает путешествие на автомобиле комфортным, но и способствует развитию автотуризма в регионах присутствия».

Шишонков также рассказал о новом формате АЗК «Зерно», который отличается особым технологичным подходом к организации сервисов и зонированию пространства, в которых, в частности, предусмотрены полноценные кафе. Этот подход позволяет ускорить обслуживание клиентов, предоставлять качественное горячее питание и современные сервисы.

«Это направление активно развивается и, по предварительным данным, новый формат АЗС „Роснефть“ под собственной торговой маркой „Зерно“ будет представлен более чем на 1000 АЗК в течение ближайших трех лет», — подчеркнул он.

По словам Шишонкова, автотуризм становится удобным и комфортным благодаря развитию соответствующей инфраструктуры — и его популярность растет. В связи с этим эксперт поднял тему сохранения окружающей среды. Он обратил внимание на то, что «Роснефть» планирует расширять сеть электрозаправок. «Это, определенно, сделает путешествие, в том числе на электромобилях, проще и комфортнее», — заключил гендиректор «РН-Москва».

Сеть АЗС «Роснефть» — одна из крупнейших автозаправочных сетей топливного розничного рынка России. Она включает почти 3 тыс. заправок в 59 регионах страны. В общей сложности на АЗС компании установлено более 50 зарядных станций для электромобилей (27 из них было установлено в конце прошлого года в Московской области).