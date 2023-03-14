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Авторы Horizon Forbidden West рассказали о новых деталях дополнения Burning Shores

Авторы Horizon Forbidden West поделились новыми деталями дополнения Burning Shores
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Фото: Guerrilla
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Дополнение Burning Shores будет иметь еще более красивую графику и еще более эпичные битвы. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал руководитель разработки для Horizon Forbidden West Матис де Йонг.

По его словам, упор на PS5 позволил команде Guerrilla Games выпустить настоящее бескомпромиссное расширение и реализовать самые смелые задумки авторов, включая быстрые полеты над землей.

Он отметил, что большую роль в этом сыграл SSD, успевающий загружать огромные потоки данных за небольшое время.

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«Horizon Forbidden West — очень визуальная игра, поэтому обещание большей мощности процессора и памяти означало, что мы сможем сделать изображение еще более качественным <...> с добавлением множества деталей и красок. С точки зрения игрового процесса я больше всего с нетерпением ждал возможности играть со скоростью 60 кадров в секунду», — приводит слова де Йонга официальный сайт PlayStation.

Однако подробностями о сюжетной линии авторы так и не поделились. Судя по трейлеру, действие развернется в США, в том числе в Лос-Анджелесе будущего.

На сайте отмечается, что Horizon Forbidden West уже доступна на PlayStation 5 и PlayStation 4. Дополнение Burning Shores поступит в продажу 19 апреля только на PS5.

Ранее, 9 марта, в Сети появился трейлер игры Robocop: Rogue City. В двухминутном ролике показано начало миссии Робокопа, в которой он прибывает в один из заброшенных районов Детройта. Выход RoboCop запланирован на сентябрь 2023 года. Игра будет доступна на PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store.

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