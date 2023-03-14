Массовые проверки пассажирского транспорта пройдут в Уфе

На автодорогах Уфы 15 марта пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Мероприятия пройдут с привлечением сотрудников подразделений технического контроля. Целью является выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, повышение безопасности перевозок в целом.

Как уточняет «МедиаКорСеть», особое внимание инспекторы уделят прохождению водителями предрейсового осмотра у медика, а также техосмотра самого автобуса.

3 марта сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления правительства, которое регламентирует особенности проведения дистанционных предрейсовых медосмотров водителей. Как рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, возможность прохождения дистанционных медосмотров в первую очередь нацелена на дальнобойщиков и таксистов.