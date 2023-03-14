Грузоподъемность Большереченской переправы снизили в Омской области

В Омской области снизили грузоподъемность Большереченской переправы, соединяющей поселок Большеречье и село Артын. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

По данным ведомство, сезонную переправу обследовали специалисты управления дорожного хозяйства. На основании полученных результатов было принято решение снизить ее грузоподъемность с 20 т до 10 т.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», всего на территории региона работают девять ледовых переправ. На одной из них, Черлакской, с 13 марта тоже снизили грузоподъемность, теперь она составляет 3 т.

Без изменений пока действуют переправы Знаменская, Усть-Шишовская, Аксеновская, Никольская, Белоярская, Изюкская и Бородинская.