Движение еще по четырем мостам ограничили в Оренбуржье из-за паводка

На территории Оренбургской области из-за паводка закрыли проезд еще по четырем мостам. Об этом сообщает региональное главное управление дорожного хозяйства.

Во вторник, 14 марта, с 16:00 запрещено проезд по низководному мосту через реку Илек на 6-м км автодороги Сагарчин – Тамдысай в Акбулакском районе. Также прекращено движение по переправе через Большой Кинель на 540-м км трассы подъезд к селу Новоаширово от дороги Покровка – Рязановка в Матвеевском районе, пишет 56orb.ru.

Кроме того, под воду ушли два низководных моста через реку Самара в Бузулукском районе. Один из них расположен на 18-м км дороги Новая Тепловка – Каменная Сарма, второй — на 7-м км дороги Колтубановский – Колтубанка.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», из-за перелива талых вод ограничено движение и на нескольких участках различных автодорог, остаются закрытыми другие мосты через реки Белая, Таловая, Илек, Чаган, Балабанка.

Согласно прогнозу регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, всего в зону затопления и подтопления при прохождении паводка могут попасть 257 населенных пунктов, в которых проживают более 23 тыс. человек. Также вода может прийти в 42 садоводческих товарищества Оренбурга и его пригорода, Бузулука.

На территории четырех муниципальных образований региона уже введен режим повышенной готовности, добавляет РИА «Оренбуржье». С 13 марта он начал действовать в Первомайском и Ташлинском районах, городе Бузулук, с 14 марта — в Оренбургском районе.