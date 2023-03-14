Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Движение еще по четырем мостам ограничили в Оренбуржье из-за паводка

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Оренбургской области из-за паводка закрыли проезд еще по четырем мостам. Об этом сообщает региональное главное управление дорожного хозяйства.

Во вторник, 14 марта, с 16:00 запрещено проезд по низководному мосту через реку Илек на 6-м км автодороги Сагарчин – Тамдысай в Акбулакском районе. Также прекращено движение по переправе через Большой Кинель на 540-м км трассы подъезд к селу Новоаширово от дороги Покровка – Рязановка в Матвеевском районе, пишет 56orb.ru.

Кроме того, под воду ушли два низководных моста через реку Самара в Бузулукском районе. Один из них расположен на 18-м км дороги Новая Тепловка – Каменная Сарма, второй — на 7-м км дороги Колтубановский – Колтубанка.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», из-за перелива талых вод ограничено движение и на нескольких участках различных автодорог, остаются закрытыми другие мосты через реки Белая, Таловая, Илек, Чаган, Балабанка.

Согласно прогнозу регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, всего в зону затопления и подтопления при прохождении паводка могут попасть 257 населенных пунктов, в которых проживают более 23 тыс. человек. Также вода может прийти в 42 садоводческих товарищества Оренбурга и его пригорода, Бузулука.

На территории четырех муниципальных образований региона уже введен режим повышенной готовности, добавляет РИА «Оренбуржье». С 13 марта он начал действовать в Первомайском и Ташлинском районах, городе Бузулук, с 14 марта — в Оренбургском районе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023