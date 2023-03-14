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Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян
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Тигран Парванян, командующий Объединенной группировкой войск Армении и РФ, был отправлен в отставку указом президента Армении. Соответствующий документ был опубликован 14 марта на сайте главы государства.

«Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону «О военной службе и статусе военнослужащего», освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединенной группировкой войск», — указано в сообщении.

Причины подобного решения не сообщаются.

Парванян был назначен на эту должность в феврале 2018 года.

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Ранее, 13 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Известно, что стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

До этого, 6 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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