«Паспорт полярника» выдают туристам в Мурманской области

В Мурманской области с 14 марта начали выдавать «Паспорт полярника». Этот документ подтверждает факт пересечения полярного круга.

ИА FlashNord со ссылкой на региональное правительство пишет, что получить паспорт можно в Туристском информационном центре. Владелец паспорта может впоследствии отмечать в нем последние места, где ему довелось побывать, а также получать определенные бонусы от партнеров.

Агентство отмечает, что каждый паспорт обладает своим уникальным номером.

Ранее сообщалось, что Мурманская область не вошла в список из 36 субъектов РФ, которые получат средства из федерального бюджета на поддержку и развитие событийного туризма.