«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России

ФК «Локомотив» грозит техническое поражение за матч четвертьфинала «Пути РПЛ» Кубка России против «Акрона» из-за того, что москвичи заявили на игру Дмитрия Баринова, который не должен был появиться на поле из-за перебора желтых карточек, пишет 14 марта газета «Спорт-Экспресс».

Баринов получил по предупреждению в предыдущих играх со «Спартаком» и не мог принимать участие в матче против «Акрона», однако вышел на поле с капитанской повязкой.

Теперь «Акрон» имеет право опротестовать результат матча, пишет «Газета.Ru». Однако ФК одержал победу в серии пенальти над «Локомотивом».

Решение аннулировать итог игры также может Российской футбольный союз. На это у них есть 72 часа после окончания встречи.

1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.