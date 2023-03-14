В Орловской области во время паводков подтопило 13 мостов
В Орловской области во время паводков оказалось подтоплено 13 низководных мостов. Об этом стало известно на аппаратном совещании в региональной администрации, на котором обсуждалась ситуация с началом весеннего половодья.
В ближайшие дни ситуация может усугубиться — по данным синоптиков, будет тепло, снег продолжит активно таять, пишет InfoOrel.ru.
В Орле в неблагоприятной ситуации оказались 17 частных домов. Собираются данные о случаях протечек крыш в многоквартирных домах. Подрядчик, обслуживающий ливневую канализацию, проводит откачку воды.
В муниципальных образованиях области в районах подтопления мостов ограничено движение, организованы объездные пути. Открыты три дополнительных пожарно-спасательных поста.
Сотрудники ГУ МЧС по региону совместно с местными администрациями проводят мониторинг паводковой ситуации, используя, в том числе, беспилотники. В случае необходимости оказывается помощь в откачке воды. Жизнеобеспечение населения пока не нарушено.