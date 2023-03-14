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Небензя назвал изгнание монахов из Киево-Печерской лавры угрозой начала конфликта

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmut
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Желание властей Украины изгнать монахов из Киево-Печерской лавры может привести к всплеску братоубийственной войны на территории Украины. Такую точку зрения 14 марта озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности по теме русофобии на Украине.

«Продолжается борьба киевского режима с канонической православной церковью на Украине, которая никакого формального отношения собственно к России не имеет. Ситуация только ухудшилась, к рейдерским захватам православных храмов, приходов по всей Украине добавились планы отобрать у УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру. Сделать это режим [президента Украины Владимира] Зеленского вознамерился 28 марта. Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния», — заявил он.

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Ранее в этот день глава МИД России Дмитрий Лавров направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи как действующему председателю ОБСЕ, в которых рассказал о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине. Министр призвал не допустить выселения монахов из Киево-Печерской лавры и прекратить репрессии против канонической православной церкви на Украине.

10 марта стало известно о том, что монахи Киево-Печерской лавры должны покинуть монастырь до 29 марта текущего года. В документе сказано, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, которые связаны с деятельностью религиозных организаций на Украине, уличила монастырь в якобы нарушении условий договора по использованию зданий, принадлежащих государству.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В ноябре прошлого года в результате обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». После этого стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

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