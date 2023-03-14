Загрязнение почвы выявили после разлива нефтепродуктов в Пензенской области

Сотрудники Росприроднадзора зарегистрировали загрязнение почвы после разлива нефтепродуктов на железнодорожной станции Селикса в Пензенской области. Площадь загрязнения превысила 7,2 тыс. кв. м.

Первая информация о разливе поступила вечером 10 марта. Сотрудники управления ведомства по Саратовской и Пензенской областям обнаружили, что нефтепродукты вылились на железнодорожные пути и попали в водоотводящую канаву вдоль насыпи. Также загрязнение попало на прилегающую территорию частных домовладений, пишет «Нефть и капитал».

11 марта сотрудники Росприроднадзора совместно с представителями Центра лабораторного анализа и технических измерений выехали на место происшествия и взяли пробы почвы. Специалистами зафиксировано распространение нефтепродуктов с талыми водами.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причиной разлива стала течь в одной из цистерн грузового поезда.