Дело о мошенничестве при строительстве водовода возбудили в Батайске
В Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве нового водовода в городе Батайск. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, городское управление ЖКХ заключило с коммерческой фирмой контракт на строительство водовода и реконструкцию комплекса водопроводных сооружений. Подрядчик не выполнил необходимый объем работ, а в документации отобразил ложные сведения. В ней же он указал не соответствующие действительности сведения о видах использованных материалов.
Как уточняет RostovGazeta, ущерб, причиненный бюджету, составил 3,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В декабре прошлого года в Якутске 67-летнего мужчину осудили за мошенничество в связи с продажей ветхого дома семье инвалидов. Обвиняемый скрыл дефекты здания внешней обшивкой.