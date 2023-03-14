Сезон активности клещей начнется раньше обычного срока в Новосибирске

Сотрудники Роспотребнадзора прогнозируют раннее начало сезона клещей на территории Новосибирска. Ситуация может быть вызвана теплой погодой.

По данным ведомства, обычно вредители просыпаются при температуре +1…+3 градуса. Активность клещей начинается при потеплении до +10 градусов. В 2022 году году эпидемический сезон по клещевому энцефалиту стартовал 18 марта, что на 20 дней раньше, чем в 2021 году. Об этом пишет Сиб.фм.

Роспотребнадзор следит за ситуацией с начала марта. Пока в больницах нет сообщений об укусах вредителей. Тем временем жители Новосибирска могут сделать прививки от клещевого энцефалита. Для этого следует обратиться в поликлинику по месту жительства.

Первых проснувшихся клещей уже заметили в окрестностях Красноярска. При этом случаи укусов зарегистрированы не были. В 2022 году сезон клещей стартовал в начале апреля.