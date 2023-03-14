Дело возбудили в отношении студентов в Крыму за похищение товарища

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех студентов в Севастополе. Их подозревают в похищении их знакомого, задолжавшего им 250 тыс. рублей из-за пристрастия к ставкам.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на ГСУ СКР по Крыму сообщает, что в ночь на понедельник, 13 марта, молодые люди у букмекерской конторы на проспекте Гагарина в Севастополе насильно усадили в автомобиль своего знакомого, задолжавшего им 250 тыс. рублей.

Чтобы добиться возврата долга, они подняли сумму долга до 500 тыс. рублей, избили потерпевшего, заперли в багажнике машины и возили по городу.

Лишь на следующее утро его привезли в микрофинансовую организацию, чтобы он взял кредит и погасил долг. Потерпевшему удалось отправить супруге сообщение со своей геолокацией, после чего его освободили полицейские.

Злоумышленников задержали. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.