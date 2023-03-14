Названы самые дефицитные профессии в Тюмени

В Тюмени не хватает инфекционистов, онкологов, офтальмологов, специалистов функциональной диагностики. Именно эти профессии вошли в список самых дефицитных. На одну вакансию приходится от 0,2 до 0,8 резюме. Таковы данные службы исследований HeadHunter.

Также в число наиболее востребованных специалистов включили педиатров, травматологов и психиатров.

Как уточняет «Наш город», размер зарплаты врача-инфекциониста в среднем — от 60 до 80 тыс. рублей, онколога — от 60 до 90 тыс. рублей, а офтальмолога — от 75 тыс. рублей.

Реже работодатели ищут геронтологов, челюстно-лицевых хирургов, диетологов и нейрохирургов. В каждом случае за последний месяц было открыто по одной вакансии, пишет megatyumen.ru со ссылкой на hh.ru.

В январе сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 40 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения. В первый месяц года среди российских городов с населением до 1 млн человек лидировала Тюмень с вакансией врача-офтальмолога.