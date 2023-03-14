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Аналитик оценила влияние краха Silicon Valley Bank на работу банков в США и ЕС

Аналитик Попцова: крах SVB — прецедент, который подтолкнет банки на пересмотр политики и регуляторов на ужесточение требований
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Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio
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Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) не создает системный риск для банков США и Евросоюза (ЕС), но является прецедентом, который подтолкнет банки на пересмотр политики и регуляторов на ужесточение требований к региональным кредитным организациям, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцов. Об этом она рассказала «Известиям» 14 марта.

«Банковские учреждения ЕС не имели экспозиции на Silicon Valley Bank, SVB обслуживал ряд европейских стартапов. Банки ЕС, как правило, имеют более диверсифицированные источники привлечения ликвидности, в том числе депозиты, и не полагаются на узкую группу крупных вкладчиков, в отличие от SVB, специализировавшегося на обслуживании технологических стартапов и имеющего более специфичную и рискованную структуру источников фондирования», — уточнила эксперт.

Попцов отметила, более мелкие коммерческие банки ориентируются на депозиты домохозяйств и малых предприятий. Также, по ее словам, европейские банки отличаются большей долей наличных средств в портфелях активов при стабильных объемах вложений в облигации.

«Считаем, что банкротство SVB не создает системный риск для банков США и ЕС, но является прецедентом, который подтолкнет банки на пересмотр политики в сторону консервативного подхода, регуляторов — к ужесточению требований к региональным банкам», — заключила аналитик.

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11 марта стало известно о банкротстве в США одного из крупнейших банков Silicon Valley, он был закрыт 10 марта. Как отмечало Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года. 12 марта был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

13 марта клиенты SVB получили доступ к своим средствам. Тогда же президент США Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев 14 марта рассказал «Известиям», что монетарные власти США очень быстро среагировали на сложившуюся ситуацию. По его словам, это говорит о том, что предпринимаются серьезные усилия, чтобы не распространить проблемы на все финансовые учреждения.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что банкротства американских кредитных организаций не окажет влияние на банковскую систему РФ.

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