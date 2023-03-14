Шкаплеров покинул отряд космонавтов 

Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международную космическую станцию (МКС), покинул отряд космонавтов. Об этом 14 марта сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

В госкорпорации уточнили, что Шкаплеров продолжает работу в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина на должности замначальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям.

Шкаплеров попал в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. С 2011 по 2022 год он выполнил четыре полета общей продолжительностью 709 суток.

Кроме того, на его счету три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. 10 лет назад Шкаплеров получил звание Героя России.

Два года назад космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет покинул отряд по состоянию здоровья, пишет «Газета.Ru».