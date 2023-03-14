Национальный центр имени писателя Астафьева строят под Красноярском

В селе Овсянка Красноярского края началось строительство Национального центра имени Виктора Астафьева. Работы планируется завершить к весне 2024 года.

В трехэтажном здании оборудуют конференц-зал, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный и экспозиционный залы, интеллект-класс и детский центр.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, одна из особенностей центра — необычное архитектурное решение. Это будет имитация маяка, который хорошо виден судам, проходящим по Енисею.

Инициатор масштабного проекта — губернатор Александр Усс. Он приурочен к 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева, классика современной литературы.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что в Красноярском крае в ближайшее время должны построить три крупных объекта культуры. В планах, кроме Национального центра имени Астафьева, возведение Красноярского хореографического колледжа и Международного центра креативных индустрий «Поздеев центр».