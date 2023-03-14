Машина с тремя людьми ушла под лед на Байкале

В Иркутской области на озере Байкал под лед провалился легковой автомобиль с тремя людьми. Им помогли спасатели Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда.

Как пишет ИА IrkitskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по Иркутской области, трое жителей Иркутска двигались на автомобиле Subaru Legacy по ледовой дороге, не предназначенной для проезда, от мыса Тонкий в направлении Иркутска.

Водитель во время непогоды потерял ориентир и сбился с пути. Автомобиль провалился всеми колесами под лед у острова Хунук, в 100 м от берега.

Пострадавшие сумели связаться со спасателями. Они рассказали, что водитель и пассажиры выбрались из машины на крышу, но промокли и стали замерзать. Спасатели эвакуировали пострадавших, обогрели в вездеходе и доставили на базу подразделения.

Агентство отмечает, что в месте провала глубина составляла 1 м, а толщина льда была около 10 см.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что на озере Байкал провалилась под лед машина с четырьмя людьми. По счастливой случайности автомобиль удалось покинуть водителю и трем пассажирам. В их числе был ребенок 2018 года рождения.