В Тбилиси продолжаются акции протеста. Во вторник, 14 марта, представители партии «Консервативное движение» сожгли флаг Евросоюза (ЕС), который находился у входа в здание парламента Грузии.

Активисты хотят, чтобы депутаты продолжили обсуждение закона об иностранном влиянии и иностранных агентах. Они выразили возмущение тем, насколько западные политики и бизнесмены вмешиваются во внутренние дела страны.

В ходе проведения акции протестующие сорвали флаг ЕС, висевший у здания грузинского парламента. Активисты затоптали его и подожгли. После этого на место флага ЕС водрузили грузинский флаг.

Ранее во вторник у парламента Грузии произошли стычки протестующих с полицией.

Как рассказал председатель Центра европейских исследований и гражданского образования Ильи Чавчавадзе Заза Бибилашвили, сторонники «Консервативного движения» бросили камень в здание организации.

7 и 8 марта в Тбилиси прошли масштабные акции протеста, после того как парламентом страны в первом чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа. 9 марта волнения продолжились. В результате правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» совместно объявили об отзыве законопроекта из парламента.

12 марта грузинский политик, лидер партии «Справедливость» Игорь Гиоргадзе в беседе с «Известиями» отметил, что демонстрации, перевернутые машины, поджоги в Тбилиси — это «проба оппозиционных сил», программу для которых подготовили западные страны, в основном американцы.

10 марта министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что протесты в Грузии в отношении законопроекта об иноагентах стали лишь поводом для попытки силовой смены власти, а сама ситуация очень напоминает майдан на Украине.